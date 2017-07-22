Пожар в иранском порту Канган уничтожил 25 судов; ущерб оценен в $2 млн

Алматы. 22 июля. КазТАГ — В результате пожара в порту Канган на юге Ирана в минувшую пятницу уничтожено 13 торговых и 12 рыболовецких судов и прогулочных катеров, передает агентство Tasnim.

Как пояснил руководитель управления портов и судоходства провинции Бушер Мохаммед Мехди Панджари, на одном из пришвартованных судов загорелся насос для откачки воды. Затем пламя перекинулось на пирс.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв, потому что на судах не было экипажей.

Он также сообщил, что порты в южном городе оснащены паромами, чья современная система пожаротушения используется во время подобных инцидентов. К месту происшествия были вызваны 2 спасательных судна.

Между тем ущерб, нанесенный пожаром, по предварительным подсчетам, составил примерно 80 млрд иранских реалов ($2 млн).

По информации иностранных СМИ, на момент пожара в порту были пришвартованы более 200 судов. Тушение пожара длилось несколько часов, в результате 8 человек получили ожоги и отравление продуктами горения.