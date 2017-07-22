В отношении осужденной квартирной мошенницы в Астане расследуют новые дела

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Астана. 22 июля. КазТАГ — В отношении уже осужденной квартирной мошенницы в Астане расследуют новые дела, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«Следственным отделом УВД района «Алматы» г.Астаны расследуется уголовное дело в отношении Нурсулу Айтбековой по факту мошенничества. В группе лиц по предварительному сговору, злоупотребляя доверием граждан, путем обмана она завладела их денежными средствами за возможность приобрести недвижимость в Астане по ценам ниже рыночных», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как уточняется, в июне 2017 года приговором суда №2 Алматинского района Астаны Н.Айтбекова была осуждена по факту мошенничества к 3 годам 8 мес. лишения свободы. Однако в настоящее время в следственный отдел УВД района «Алматы» продолжают поступать обращения в отношении Н.Айтбековой по аналогичным правонарушениям.

Пострадавших от действий осужденной просят обратиться в следственный отдел УВД района «Алматы» или позвонить по телефонам: 8(7172)71-67-49, 8-775-923-3312

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