Астана. 22 июля. КазТАГ – Неустойчивая погода сохранится в субботу на большей части Казахстана; местами пройдут дожди, грозы, возможен град, шквал, усиление ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Астане переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, температура воздуха +28+30.

В Алматы также переменная облачность, осадков не ожидается, ветер восточный до 5 м/с, воздух днем прогреется до +32+34 градусов.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, +26+31, +22+27 и +25+30 соответственно; в СКО и Павлодарской области утром местами туман. На территории Костанайской области дожди, местами грозы, шквалистый ветер до 15-20 м/с, возможно выпадение града, +25+30.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях также ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, +25+30 и +23+28.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях синоптики прогнозируют ясную погоду, местами возможно усиление ветра, температура воздуха +30+35 и +34+39. В Кызылординской области местами небольшие дожди, местами усиление ветра — 15-20 м/с, пыльные бури, +35+40. В Алматинской области сохранится ясная погода без осадков, +31+36.

В Мангистауской и Западно-Казахстанской областях ясно, осадков не ожидается, +34+39 и +25+30. В Атырауской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, +33+38. На территории Актюбинской области местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с, +30+35.

На большей части ЮКО и Кызылординской области, местами в Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской областях и ЗКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на юге, юго-востоке и востоке Казахстана будут наблюдаться колебания водности.