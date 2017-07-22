Караганда. 22 июля. КазТАГ — В Караганде водитель угнанного из Павлодара автомобиля Mercedes устроил гонки, но был задержан полицейскими, передает корреспондент КазТАГ.

«21 июля сотрудники дорожной полиции Караганды получили сообщение (…) о том, что в одном из городских дворов водитель Mercedes и его пассажиры распивают спиртные напитки. Стражи порядка приехали по адресу, когда водитель авто уже покидал территорию двора, он был остановлен ими на соседней улице. От мужчины исходил запах алкоголя, а при проверке водительских документов их не оказалось. По базам данных выяснилось, что мужчина уже был лишен права управления авто за употребление спиртных напитков», — прокомментировали инцидент в областном ДВД в субботу.

По словам полицейских, «почувствовав неладное, водитель Mercedes рванул с места».

«Началось преследование, а позже среди зарослей деревьев мы наткнулись на уже пустую машину, водитель оставил свое авто и убежал. Мы начали прочесывание местности и вскоре заметили подъехавший к магазину автомобиль, именно на нем вместе со своими друзьями приехал за брошенной машиной сбежавший водитель», — вспоминает сержант полиции Арман Блялов.

Сотрудники полиции с помощью оружия потребовали водителя авто выйти из него и лечь лицом на землю. Как выяснилось, Mercedes находится в розыске с 2016 года, его угнали в Павлодаре.

«На данный момент в отношении задержанного водителя проводятся все необходимые следственные действия, в ходе которых будет установлено, причастен он к угону или нет», — сказал и.о. пресс-секретаря ДВД Карагандинской области Батыр Смаилов.

По его словам, отдельным производством будет рассмотрено управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее лишенным этого права.