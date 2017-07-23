Крупная авария на водопроводе произошла в Астане

Новости 95 0

Астана. 23 июля. КазТАГ — Авария на водопроводе в Астане создала серьезные проблемы с водоснабжением в районе «Есиль», следует из сообщения акимата.

«Уважаемые жители района «Есиль»! Сегодня, 23 июля, в 06.35 на пересечении улиц Сыганак и Сауран произошел порыв водопровода. В настоящий момент ГКП «Астана су арнасы» ведутся работы по перекрытию утечки в водопроводе и откачке воды, после чего станет известно, сколько жилых домов будет на ограничении подачи питьевой воды», — говорится в сообщении районного акимата в воскресенье.

Как указано, «на период устранения данного порыва будет организован подвоз воды».

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В Астане снова отключат питьевую воду
  2. В Астане в некоторых районах на весь день отключат питьевую воду
  3. В ряде районов Астаны отключат питьевую воду 20 июля
  4. В Астане и Алматы в пятницу будет без осадков
  5. Очередной раунд межсирийских переговоров стартует в Астане

Новости партнеров

Загрузка...