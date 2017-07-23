Землетрясение силой 5 баллов зарегистрировано в 270 км от Алматы

Алматы. 23 июля. КазТАГ — Землетрясение силой 5 баллов зарегистрировано в 271 км к юго-западу от Алматы на территории Кыргызстана, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 июля 2017 г. в 16 час. 36 мин. 35 сек. алматинского времени (23 июля 2017 г. в 10 час. 36 мин. 35 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 271 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.

«Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 41.07° с.ш. 75.32° в.д. Глубина 5 км», — уточняется в сводке.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.