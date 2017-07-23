Астана. 23 июля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в 5 казахстанских регионах из-за сильной жары, сообщило РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, днем 25-29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара — 40-42 градуса.

В эти же дни в Кызылординской и Южно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара — 45 градусов.

«Днем 26-30 июля в Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается очень сильная жара — 40-43 градусов», — говорится в штормовом предупреждении.