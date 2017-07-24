Число жертв эпидемии холеры в Йемене превысило 1,8 тыс. человек

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло 1858, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с 27 апреля и до настоящего времени в Йемене зафиксировано около 384 тыс. 719 случаев заражения холерой.

В начале июля сообщалось, что число жертв холеры в Йемене достигло 1500 человек.

Из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Йемене около 3 млн человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средствам гигиены.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.