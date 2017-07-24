Темпы снижения мировых запасов нефти могут ускориться во II полугодии, прогнозируют в ОПЕК

Алматы. 24 июля. КазТАГ – По мнению генсека Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммеда Баркиндо, темпы ребалансировки рынка нефти могут ускориться во второй половине 2017 года, сообщает ТАСС.

«Мы думаем, что темпы ребалансировки рынка, возможно, замедлятся относительно наших ожиданий, но восстановление продолжается. Возможно, темпы (снижения мировых запасов нефти) ускорятся во втором полугодии», — сказал он журналистам в кулуарах заседания министерского комитета «ОПЕК+».

М. Баркиндо отметил, что, к примеру, в США в трех из пяти регионов уровень коммерческих запасов уже почти достиг средних за 5 лет уровней. «Я говорил с компаниями, запасы продолжают снижаться», — заключил он.

М. Баркиндо не стал называть процент исполнения договоренностей о сокращении добычи нефти по итогам июня, отметив лишь, что цифра «превосходная».

Он подчеркнул, что ОПЕК ждет возвращения на рынок нефти Ливии и Нигерии. «Нигерия и Ливия показали высокую степень сотрудничества (на заседании технического комитета, где обсуждался рост их добычи). Они предоставили нам все цифры, были очень честны относительно трудностей, с которыми они столкнулись. ОПЕК солидарен с этими странами. Мы ждем, что они преодолеют все трудности, вернутся на рынок, потому что каждый добытый ими баррель будет нужен рынку», — сказал он.

Рост добычи в Ливии и Нигерии обсуждался в субботу на заседании технического комитета на уровне экспертов. В частности, Ливию на встрече представлял глава национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла.

Как уже сообщалось, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в совокупности Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки по отношению к октябрю 2016 года. Тогда их добыча составляла 510 тыс. и 1,45 млн баррелей в сутки соответственно. По данным МЭА, рост добычи в этих странах, которые были освобождены от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной обстановки, снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 до 470 тыс. баррелей.

Напомним, в конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Казахстан, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Участники сделки в течение I полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Ливии и Нигерии было позволено не только не ограничивать, но и увеличивать производство, учитывая сложную политическую обстановку в этих странах.

На встрече в Вене в мае 2017 года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.