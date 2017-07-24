Потребление нефти в Китае в I полугодии выросло на 5%, газа – на 12%

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Объем потребления нефти в Китае в I полугодии вырос на 5%, газа – на 11,7%, угля – на 1%, сообщает агентство Синьхуа.

«В первом полугодии текущего года общий объем потребления угля в Китае достиг 1,83 млрд тонн при увеличении на 1%, нефти – 300 млн тонн при росте на 5%, природного газа – 114 млрд кубометров с приростом на 11,7%, электроэнергии – 2,95 трлн кВтч при росте на 6,3%», — говорится в сообщении.

По данным государственного управления по делам энергетики КНР, рост потребления угля отмечался в сферах энергетики, металлургии и химической промышленности. Исключением стала строительная индустрия, в которой наблюдалось сокращение потребления угля.

«С января по июнь этого года продолжалась оптимизация структуры энергопотребления. Свидетельством этому стало снижение удельного веса угля и увеличение доли экологически чистых источников энергии в общем объеме энергопотребления страны», — отметили в ведомстве.

За первые 6 мес. 2017 года доля угля в объеме потребления энергоносителей в стране составила 59,8%, что на 0,6 п.п. ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля природного газа и неископаемых видов энергоносителей выросла до 20%, что на 0,3 п.п. выше, чем в конце прошлого года, уточняется в информации.

В январе-июне нынешнего года общая мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, увеличилась на 37 млн кВт, что равно 70% дополнительной мощности в энергетической отрасли.

В настоящее время Китай лидирует в мире по мощности ГЭС, ВЭС и электростанций на солнечных батареях.

«Китай планирует в 2017 году удержать общий объем энергопотребления на уровне около 4,4 млрд тонн условного топлива в угольном эквиваленте. При этом доля неископаемых видов энергоносителей в общем объеме энергопотребления страны составит около 14,3%, природного газа — около 6,8%, удельный вес угля в общенациональном показателе снизится до 60%», — заключается в сообщении.