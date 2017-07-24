Иран переходит на новую денежную единицу, заменив риал на туман

Алматы. 24 июля. КазТАГ — Правительство Ирана одобрило переход с ныне действующей денежной единицы риала на новую — туман, сообщает ТАСС.

«Нынешнее решение направлено на упрощение денежных расчетов. Один туман будет равен 10 риалам, таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль», — цитирует агентство секретаря кабинета министров страны Мохсена Хаджи Мирзаеи.

По его словам, вопрос о переходе на новую денежную единицу изучался экономической комиссией правительства последние полгода.

Как сообщается, проект денежной реформы был представлен Центробанком ИРИ в ноябре прошлого года. Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена.

До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей в Иране. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, но в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово «туман», что вносило определенную путаницу.