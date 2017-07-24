Уголовное дело в отношении экс-директора североказахстанского областного филиала «Казавтожол» поступило в суд

Петропавловск. 24 июля. КазТАГ – Уголовное дело в отношении экс-директора североказахстанского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Аскара Жанкина поступило в суд, сообщили в пресс-службе областного суда.
«Дата первого заседания пока не назначена», — сказала пресс-секретарь суда Динара Туленгутова в понедельник.
Как сообщалось ранее, А.Жанкин был задержан за получение взятки и 25 февраля с санкции суда арестован на 2 месяца по ст. 366 ч. 2 УК РК. По данным Нацбюро, незаконное вознаграждение в размере Т4 млн он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамках государственной программы «Нұрлы жол».comments powered by HyperComments