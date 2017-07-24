Назарбаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

Астана. 24 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба главы государства.

«Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

В ходе беседы главы государств также отметили высокий уровень отношений между сторонами и договорились продолжить казахстанско-узбекское взаимодействие по приоритетным направлениям.

Ш.Мирзиёеву сегодня исполнилось 60 лет.