Сделка с объединением Qazaq Banki и Bank RBK, вероятно, будет заключена в 2018 г. — S&P

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Сделка с объединением АО «Qazaq Banki» и АО «Bank RBK», вероятно, будет заключена в 2018 году, говорится в сообщении S&P Global Ratings в связи с новыми рейтинговыми действиями в отношении Qazaq Banki.

«S&P Global Ratings поместило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «В-/В» контрагента казахстанского банка АО «Qazaq Banki», а также его рейтинг по национальной шкале «kzB+» в список CreditWatch с негативными ожиданиями», — указывается в информации рейтингового агентства, распространенной в понедельник.

Как поясняется, помещение рейтингов в список CreditWatch отражает обеспокоенность S&P относительно ухудшения способности Qazaq Banki абсорбировать убытки и небольшого запаса регулятивного капитала вследствие быстрого роста активов, слабой способности банка генерировать капитал из внутренних источников и неопределенности относительно срока и объема вливания капитала от акционеров и государства (если такая поддержка будет оказана).

Аналитики S&P также полагают, что возможное ухудшение качества активов и уязвимость базы фондирования банка могут быть дополнительными факторами риска для показателей его кредитоспособности. При этом долгосрочные рейтинги Qazaq Banki в данный момент находятся на уровне «В-», поскольку показатели банка, по мнению S&P, не соответствуют определениям рейтинговой категории «ССС+».

«Мы также отмечаем планы акционеров объединить АО «Qazaq Banki» с казахстанским банком, АО «Bank RBK» (В-/Watch негативный/В). Эта сделка, вероятно, будет заключена в 2018 году, однако на данном этапе у нас нет информации об условиях объединения и стратегии объединенного банка», — утверждается в тексте.

Как отмечается, вследствие быстрого роста активов в прошлые годы показатели капитализации Qazaq Banki ухудшались и запас регулятивного капитала сократился (по состоянию на 1 июня 2017 года коэффициенты банковского капитала 1-го уровня и совокупной капитализации составляли 9,2% и 10,2% по сравнению с минимальным регулятивным требованием 8,5% и 10% соответственно).

«По нашему мнению, это означает, что банк может подвергаться риску невыполнения требований к минимальному уровню достаточности регулятивного капитала, если не будут осуществлены вливания в капитал, принимая во внимание слабую способность банка генерировать капитал из внутренних источников. Насколько мы понимаем, акционеры готовы предоставить как минимум 4 млрд тенге ($12,3 млн по состоянию на 19 июля 2017 года) в 2017 году и, возможно, дополнительный капитал в последующие годы», — полагают аналитики.

Кроме того, правительство может принять решение предоставить банку помощь в форме капитала в рамках программы рекапитализации общим объемом как минимум Т500 млрд, которая разработана в целях оказания поддержки банковскому сектору Казахстана. S&P планирует получить дополнительную информацию о потенциальной поддержке капитала банка от акционера и, возможно, от государства, в течение 3 мес.

«Если АО «Qazaq Banki» не получит поддержки капитала в объеме, достаточном для устойчивого поддержания коэффициентов капитала выше минимального регулятивного уровня, то рейтинги банка могут быть понижены», — говорится в сообщении.

Вместе с тем доля проблемных кредитов банка составляет около 3,1% совокупного кредитного портфеля. Однако после быстрого роста активов в последние несколько лет степень зрелости кредитного портфеля банка начнет повышаться, и доля проблемных кредитов, вероятнее всего, увеличится до 8%, считают в рейтинговом агентстве. Возможная волатильность депозитов и ликвидности является еще одним источником рисков, оказывающих дополнительное давление на характеристики кредитоспособности Qazaq Banki, добавили в S&P.