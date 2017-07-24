В Астане пройдет фестиваль инструментальной музыки

Астана. 24 июля. КазТАГ – В Астане впервые пройдет фестиваль инструментальной музыки, сообщило управление культуры, архивов и документации столицы.

«29 июля на площади у монумента «Байтерек» впервые состоится фестиваль инструментальной музыки Ready.Set.Loud!», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

На сцене прозвучат композиции, объединяющие в себе различные жанры и представляющие новую волну казахстанской музыки. В частности, в фестивале примут участие современные казахстанские группы Existan, Nar, Celestial Whales, Far In Gate иMolto Loud, исполняющие музыку на казахском, русском и английском языках в стиле инди-рок, этно-джаз, альтернативный рок с мужским и женским вокалом.

«Программа фестиваля откроется DJ сетом и на протяжении всего вечера профессиональные ведущие будут поддерживать интерактив со зрителями, проводить розыгрыши и музыкальные конкурсы. Две электрогитары будут вручены участникам в качестве главных призов», — отметили в управлении.