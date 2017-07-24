ОПЕК будет следить за экспортом нефти наравне с данными по добыче

Алматы. 24 июля. КазТАГ — Участникам сделки ОПЕК по сокращению добычи необходимо также отслеживать данные по экспорту нефти, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовский Аравии Халед аль-Фалех.

«Нам необходимо включить данные по экспорту в мониторинг вместе с данными по добыче», — цитируют российские СМИ речь министра перед заседанием мониторингового комитета при ОПЕК.

Согласно прогнозу министра, в 2017 году спрос на нефть вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки вместо 1 млн в I квартале этого года. Основной вклад в рост спроса внесут КНР, Индия и США.

По данным саудовского министра, глобальные коммерческие запасы нефти за полгода снизились на 90 млн баррелей и превышают пятилетнюю норму всего на 250 млн баррелей вместо 340 млн баррелей в январе этого года. Сделка ОПЕК+ позволила за 6 мес. сократить предложение на 350 млн баррелей.

При этом Х. аль-Фалех обратил внимание, что, несмотря на эти позитивные факторы, на рынок давят «медвежьи» настроения, чему способствует рост добычи в Ливии и Нигерии и прогноз по добыче нефти в США.

Как сообщалось, в конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Казахстан, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Участники сделки в течение I полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Ливии и Нигерии было позволено не только не ограничивать, но и увеличивать производство, учитывая сложную политическую обстановку в этих странах.

На встрече в Вене в мае 2017 года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.