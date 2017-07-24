Казахстан избрали координатором европейского комитета, отвечающего за безопасность продуктов питания

Астана. 24 июля. КазТАГ – Казахстан избран координатором комитета ФАО/ВОЗ по Европе комиссии «Кодекс Алиментариус» на 2018-2019 годы, сообщила пресс-служба комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК.

Как отмечается, с 17 по 22 июля этого года в швейцарской Женеве состоялась 40-я сессия комиссии «Кодекс Алиментариус».

«На данной сессии Республика Казахстан единогласно избрана координатором координационного комитета ФАО/ВОЗ по Европе комиссии «Кодекс Алиментариус» на 2018-2019 годы», — указывается в информации, распространенной в понедельник.

Как поясняется, председательство в координационном комитете ФАО/ВОЗ по Европе предоставит Казахстану уникальную возможность для эффективной реализации национальной стратегии в целях обеспечения пищевой безопасности по опыту стран Организации экономического сотрудничества и развития, а также гармонизации и применения пищевых стандартов для максимально комфортного ведения бизнеса, повышения экспортного потенциала страны, продвижения отечественной продукции на мировой рынок и интеграции в глобальную экономику.

Отмечается, что на протяжении более 50 лет страны-члены кодекса ведут работу по согласованию стандартов пищевых продуктов, реализуемых на международных рынках.

Миссия кодекса состоит в обеспечении безопасности продуктов питания и справедливой торговли на глобальном уровне, разработке международных стандартов на продукты питания и руководящих принципов обеспечения пищевой безопасности. Принимаемые стандарты включают в себя разработку положений о предельно допустимых показателях для пищевых добавок или остаточного количества пестицидов до руководства по указанию в маркировке сведений о пищевой ценности, методических указаний по применению общих принципов гигиены пищевых продуктов и в отношении устойчивости к противомикробным препаратам.

Напомним, комиссия «Кодекс Алиментариус» является совместным межправительственным органом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (Food and Agriculture Organization, FAO) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и насчитывает 188 стран-членов из семи географических регионов мира. Комиссия кодекса состоит из 6 региональных координационных комитетов (Африка, Азия, Европа, страны Ближнего Востока, Латинской Америки и стран Карибского региона, Северной Америки) и 18 комитетов по общим вопросам и товарам.

Казахстан с 2003 года является членом координационного комитета ФАО/ВОЗ по Европе, в состав которого входят 52 страны Европейского региона и Центральной Азии.