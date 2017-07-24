В Иране переходят на новую валюту

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Правительство Ирана одобрило переход с ныне действующей денежной единицы риала на новую – туман, сообщает ТАСС.

«Нынешнее решение направлено на упрощение денежных расчетов. Один туман будет равен 10 риалам, таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль», — пояснил секретарь кабинета министров страны Мохсен Хаджи Мирзаеи.

По его словам, вопрос о переходе на новую денежную единицу изучался экономической комиссией правительства последние полгода. Проект денежной реформы был представлен Центробанком ИРИ в ноябре прошлого года. Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена.

Отмечается, что до сих пор туман считался неофициальной денежной единицей в Иране. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, но в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово «туман», что вносило определенную путаницу.

«В результате инфляции последних лет риал заметно обесценился. В настоящее время американский доллар в иранских обменных пунктах стоит 39 тыс. риалов, а теперь он будет стоить 3,9 тыс. туманов. Фактически в Иране проводится деноминация на один знак. Ранее предлагалось убрать с денежных купюр три и даже четыре ноля, однако в конечном итоге было принято решение отказаться от столь радикальных мер», — поясняет ТАСС.