С 1 августа в Алматы в районе «Саяхата» вводится новая схема дорожного движения

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Алматы. 24 июля. КазТАГ – С 1 августа в Алматы в районе автовокзала «Саяхат» вводится новая схема дорожного движения, сообщает пресс-служба городского акимата.
По данным акимата, на пр. Райымбека от пр. Суюнбая до пересечения с ул. Пушкина часто образуются заторы из-за большого скопления транспорта, осуществляющего посадку и высадку пассажиров часто в 2 ряда, наблюдаются многочисленные нарушениями правил дорожного движения как со стороны водителей общественного транспорта, частного автотранспорта, так и со стороны пешеходов.
«В связи с чем на данном транспортном узле с целью упорядочения вводится новая схема дорожного движения», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Так, с 1 августа переводится движение транспорта по пр. Райымбека в восточном направлении со светофорного объекта в тоннельную часть транспортной развязки. Также закрывается сквозное движение всех видов транспорта, кроме общественного, по южной стороне пр. Райымбека в восточном направлении на участке от ул. Пушкина до пересечения с ул. Есенова.
«Кроме того, разгружается светофорный объект за счет изменения схемы движения транспорта через перекресток с запрещением «левых поворотов» с пр. Суюнбая на пр. Райымбека и с пр. Райымбека на пр. Суюнбая», — указывается в сообщении.
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