С 1 августа в Алматы в районе «Саяхата» вводится новая схема дорожного движения

Алматы. 24 июля. КазТАГ – С 1 августа в Алматы в районе автовокзала «Саяхат» вводится новая схема дорожного движения, сообщает пресс-служба городского акимата.

По данным акимата, на пр. Райымбека от пр. Суюнбая до пересечения с ул. Пушкина часто образуются заторы из-за большого скопления транспорта, осуществляющего посадку и высадку пассажиров часто в 2 ряда, наблюдаются многочисленные нарушениями правил дорожного движения как со стороны водителей общественного транспорта, частного автотранспорта, так и со стороны пешеходов.

«В связи с чем на данном транспортном узле с целью упорядочения вводится новая схема дорожного движения», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Так, с 1 августа переводится движение транспорта по пр. Райымбека в восточном направлении со светофорного объекта в тоннельную часть транспортной развязки. Также закрывается сквозное движение всех видов транспорта, кроме общественного, по южной стороне пр. Райымбека в восточном направлении на участке от ул. Пушкина до пересечения с ул. Есенова.