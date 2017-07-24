В Алатауском районе Алматы открыли ЦОН

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Центр обслуживания населения (ЦОН) Алатауского района открылся в Атлетической деревне в Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.
«Центр обслуживания населения Алатауского района состоит из восьми секторов: операционный зал, сектор самообслуживания, накопительный сектор, сектор социальных услуг, документирование, регистрация граждан, выдача готовых документов, консультация», — говорится в сообщении в понедельник.
В новом помещении, рассчитанном на одновременное обслуживание до 1,5 тыс. человек в день, – просторные залы, здание также оснащено пандусами, лифтом и кнопкой вызова для посетителей с ограниченными возможностями.
По словам директора филиала Данияра Ахметова, для удобства горожан работает сектор самообслуживания Connection Point, в котором можно получить все электронные услуги, включая постановку ребенка на очередь в детский сад, выдачу адресной справки, справки о пенсионных отчислениях, подачу заявления на регистрацию брака.comments powered by HyperComments