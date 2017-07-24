В Алатауском районе Алматы открыли ЦОН

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Центр обслуживания населения (ЦОН) Алатауского района открылся в Атлетической деревне в Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Центр обслуживания населения Алатауского района состоит из восьми секторов: операционный зал, сектор самообслуживания, накопительный сектор, сектор социальных услуг, документирование, регистрация граждан, выдача готовых документов, консультация», — говорится в сообщении в понедельник.

В новом помещении, рассчитанном на одновременное обслуживание до 1,5 тыс. человек в день, – просторные залы, здание также оснащено пандусами, лифтом и кнопкой вызова для посетителей с ограниченными возможностями.