В Алатауском районе Алматы открыли ЦОН

Новости 78 0
Алматы. 24 июля. КазТАГ – Центр обслуживания населения (ЦОН) Алатауского района открылся в Атлетической деревне в Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.
«Центр обслуживания населения Алатауского района состоит из восьми секторов: операционный зал, сектор самообслуживания, накопительный сектор, сектор социальных услуг, документирование, регистрация граждан, выдача готовых документов, консультация», — говорится в сообщении в понедельник.
В новом помещении, рассчитанном на одновременное обслуживание до 1,5 тыс. человек в день, – просторные залы, здание также оснащено пандусами, лифтом и кнопкой вызова для посетителей с ограниченными возможностями.
По словам директора филиала Данияра Ахметова, для удобства горожан работает сектор самообслуживания Connection Point, в котором можно получить все электронные услуги, включая постановку ребенка на очередь в детский сад, выдачу адресной справки, справки о пенсионных отчислениях, подачу заявления на регистрацию брака.
comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. С 1 августа в Алматы в районе «Саяхата» вводится новая схема дорожного движения
  2. В Ушарале открыли аэропорт
  3. В Атырау открыли завод по выпуску трубопроводной арматуры
  4. В генеральной прокуратуре РК открыли центр правоохранительных услуг
  5. На казахстанско-узбекской границе открыли два новых пункта пропуска

Новости партнеров

Загрузка...