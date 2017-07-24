В Алматы скончался известный журналист Жумабек Кенжалин

Алматы. 24 июля. КазТАГ – В Алматы скончался известный казахстанский журналист, генеральный директор ТОО «Казак газеттері» Жумабек Кенжалин.

Ж.Кенжалин скончался на 63-м году жизни от сердечного приступа.

Он был не только известным журналистом, но и публицистом, писателем и общественным деятелем.

Ж.Кенжалин начал свой путь в журналистике в начале 1980-х годов в качестве корреспондента, а затем и заведующего отдела республиканской газеты «Егемен Қазақстан». В разные годы возглавлял журналы «Зерде», «Ақиқат», газеты «Халық Кеңесі», «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі».

Ж.Кенжалин был членом Союза журналистов Казахстана, академиком Академии журналистики РК, членом государственной терминологической комиссии при правительстве РК, членом Союза писателей Казахстана, председателем совета редакторов ТОО «Қазақ газеттері», депутатом Алматинского городского совета народных депутатов XVII созыва. Лауреат премии Союза Журналистов Казахстана, лауреат премии президента РК, Заслуженный деятель культуры РК, был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии печати и информации».

Союз журналистов Казахстана и ТОО «МИА КазТАГ» выражают искренние соболезнования родным и близким Ж.Кенжалина.