Первый же день тысячи людей ринулись в Евросоюз. Однако при этом нет речи о риске нелегальной иммиграции и нелегального найма рабочей силы, который все же вполне реален. Опрос, проведенный в августе прошлого года, показал, что две трети украинцев стремятся обосноваться за границей

Издание Franceinfo опубликовало статью под названием «Ukraine : l'Europe sans visa» — «Украина: безвизовая Европа».

В ней говорится так: «Начиная с 11 июня, украинцы могут ездить в Европу без виз. Двери Шенгенской зоны открыты для них, но с условиями. Символическое открытие, которое, несмотря на войну, продолжающуюся до сих пор, приближает Киев еще на один шаг к Брюсселю. Понадобились годы ожиданий, отсрочек, а также страхов властей некоторых европейских государств перед общественным мнением своих стран, принимавшим в штыки такую идею.

Помните о том, что в ходе референдума две трети граждан Нидерландов высказались против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом до того, как сенат этой страны одобрил указанный документ. Польша, которая испытывает сложности из-за наплыва миллиона (или даже большего числом) украинских беженцев, Франция и Германия также колебались.

Но теперь это является свершившимся фактом, поэтому украинским гражданам разрешена безвизовая поездка в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на период, не превышающий 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого их въезда. Но Европа также пообещала приостановить безвизовый режим с Украиной в случае возникновения проблем с нелегальной миграцией и безопасностью.

Осторожная Европа

Для украинцев введены драконовские правила въезда. Требуется наличие биометрического паспорта, который имеется у менее 10 процентов 45-миллионного населения Украины. В зависимости от условий конкретной принимающей страны, также нужно иметь при себе обратный билет, подтверждение брони отеля, приглашение от родственников, медицинскую страховку и деньги из расчета не менее 45 евро на каждого человека и на каждый день пребывания.

Первый же день тысячи людей ринулись в Евросоюз, но при средней зарплате в 405 евро в месяц, не так уж много украинцев может позволить себе поехать на отдых в Европу. В ту Европу, где, тем не менее, отмечается рост показателей украинского туризма от 5 процентов до 10 процентов. Однако при этом нет речи о риске нелегальной иммиграции и нелегального найма рабочей силы, который все же вполне реален. Опрос, проведенный в августе прошлого года, показал, что две трети украинцев стремятся обосноваться за границей.

Кстати, Ирландия и Великобритания, которые ведут собственную миграционную политику, не открыли свои двери Украине, Польша идет на это с большой неохотой. Другое дело – испытывающая катастрофическую нехватку рабочей силы Чехия, где желательны были бы рабочие визы, и где уже работает много украинцев.

В тот момент, когда на повестке дня Европы появится вопрос о трудоустройстве, надо следить за тем, чтобы не выявились снова трещины и разногласия внутри Европейского Союза.

Неблагоприятная реакция России

Россия, очевидно, не в восторге от этого. Историческое наследие Украины и без того является сложным, поскольку она в прошлом одной частью входила в состав России, а другой — в состав Австро-Венгерской империи. Вспоминаются выступления на площади Майдан независимости, проходившие в конце 2013 года вслед за тем, как тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с Европой, поддавшись давлению Москвы. Вспоминаются аннексия Крыма, сдача Донбасса пророссийским повстанцам. После трех лет войны ничто там не урегулировано, минские соглашения соблюдаются при наличии желания. Только в июне погибли 14 украинских солдат.

Россия с использованием западных СМИ уже обвиняет Европу в стремлении использовать Украину для своих сельскохозяйственных ресурсов. А между тем Украина блокирует на своей территории российские социальные сети, ограничивает использование русского языка на телевидении и вновь заявляет о своем желании вступить в НАТО. Если для украинцев безвизовый режим является ярким символом принадлежности к Европе, для России он также означает развод между двумя странами».

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