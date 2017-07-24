Военнослужащие в рамках АрМИ-2017 поднимутся на Эльбрус

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Финалом состязаний среди высокогорных подразделений на Армейских международных играх «АрМИ-2017» станет восхождение на Эльбрус, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«Военнослужащие высокогорных подразделений поднимутся на самую высокую вершину Европы – Эльбрус в финале состязаний на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо», которые начнутся 30 июля в рамках Армейских международных игр «Арми-2017», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны РФ.

Международные состязания «Эльбрусское кольцо», в которых восхождением военнослужащих на Эльбрус высотой 5642 м определится лучшее высокогорное подразделение, пройдут в Приэльбрусье, на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» министерства обороны РФ.

Военнослужащим в полной экипировке, вес которой составляет более

40 кг, предстоит преодолеть маршрут, протяженностью около 105 км

с общим перепадом высот около 12 км, пересечь 7 перевалов (каждый из которых находится выше 3,5 км над уровнем моря), 6 ледников, 2 ледовых плато и 5 горных рек. 3 специальных участка – переправу через горную реку, преодоление скального и ледового участков – группы пройдут с выполнением временных нормативов.

«При совершении марша военнослужащим предстоит отработать преодоление различных форм горного рельефа (скальных, ледовых, снежных, осыпей), провести спасательные работы и транспортировку пострадавшего, а также выполнить нормативы по ориентированию в условиях высокогорья и организовать расположения подразделений на месте. Кроме того, командиры подразделений отработают практические навыки при действиях в условиях сложного горного рельефа», — отмечает минобороны.

В 2017 году география участников международных состязаний

на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо» расширилась до 6 стран: Россия, Казахстан, Китай, Иран, Узбекистан и Марокко.

Напомним, Армейские международные игры- 2017 пройдут в этом году с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая. Будут включены 5 новых конкурсных игр: «страж порядка» – соревнование между военнослужащими военной полиции, «военные ралли» – соревнование экипажей на военной автомобильной технике, «дорожный патруль» – соревнование инспекторов военной автомобильной инспекции, «воин содружества» – соревнование военнослужащих СНГ (подразделение специальных войск) и «соревнование расчетов БПЛА».

От Казахстана заявлены 249 участников в 11 конкурсах на территории России («танковый биатлон», «отличники войсковой разведки», «эльбрусское кольцо», «ключи от неба»), КНР («десантный взвод», «мастер-оружейник»), Беларуси («воин содружества»), Азербайджана («кубок моря») и Казахстана («соревнование расчетов БПЛА», «снайперский рубеж», «мастера артиллерийского огня»).

Между тем в соревнованиях на территории РК, которые пройдут с 1 по 9 августа, примут участие около 400 военнослужащих из 18 стран мира. При этом впервые участие в конкурсах примут Сирия, Азербайджан, Узбекистан и Бангладеш.

В этом году на территории п.Гвардейский в Жамбылской области пройдут 3 конкурса, в частности, «соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», «снайперский рубеж» и «мастера артиллерийского огня».