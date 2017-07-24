Конкурс детского кино «Пять континентов» проходит в Астане в рамках кинофестиваля «Евразия»

Астана. 24 июля. КазТАГ – В Астане 23 июля состоялась церемония открытия первого конкурса детского кино «Пять континентов» в рамках XIII международного кинофестиваля «Евразия», передает корреспондент КазТАГ.

По словам акима столицы Асета Исекешева, этот конкурс должен стать ежегодной номинацией кинофестиваля «Евразия», сообщили в городской администрации.

Всего в рамках «Пяти континентов» будут показаны 14 детских картин кинематографистов Франции, Нидерландов, Китая, Афганистана, Ирана, Туниса, Перу, Индии, Мексики, Испании, Италии, Дании, Грузии, а также отечественные фильмы.

Конкурс детского кино «Пять континентов» продлится до 27 июля. На следующий день завершится и XIII Международный кинофестиваль «Евразия».

По информации министерства культуры и спорта РК, кинофестиваль «Евразия» является крупнейшим кинофорумом в Центральной Азии, аккредитованным Международной федерацией продюсерских ассоциаций (FIAPF) наряду с такими фестивалями класса «А», как Канны, Берлин и Венеция.

МКФ «Евразия» представит обширную мировую панораму фильмов, созданных в 2016-2017 годах. В конкурсные и внеконкурсные секции войдут полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино. В рамках фестивальной программы развивающихся стран «6 плаза» состоятся показы казахстанских фильмов, а также работы кинорежиссеров других стран Центральной Азии и тюркоязычных стран на соискание национальной премии в области кинематографии «Тулпар».

Впервые в истории в рамках МКФ «Евразия» пройдет кинорынок EurasiaFilmMarket с участием продавцов и покупателей фильмов стран СНГ, Востока (КНР, Индия, Южная Корея) и Запада (Европа, Америка). На бизнес-площадке EurasiaSpotlight пройдут круглые столы, пресс-конференции и мастер-классы.