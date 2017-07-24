Введение общественного санконтроля в общепите сократит число проверок, считают казахстанские рестораторы

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Владимир Радионов . Введение общественного контроля над соблюдением санитарных правил сократит количество проверок, считает президент ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса HORECA Kazakhstan Игорь Копайлов.

«Сегодня контроль за соблюдением санитарных и иных правил и норм работы заведений общепита ведут госорганы. А поскольку государство сейчас отдает часть своих полномочий в конкурентную среду, мы, как ассоциация, готовы наладить общественный контроль над соблюдением законодательства, что, на наш взгляд, приведет к сокращению проверок», — сказал И. Копайлов на пресс-конференции в понедельник.

В свою очередь юрист ассоциации Куаныш Сериков добавил, что законодательством определена частота только плановых проверок — не чаще раза в год, выборочные и внеплановые совершаются чаще – по факту нарушения тех или иных правил и норм.

«Это происходит хаотично и сумбурно, мы хотим наведения порядка в этом процессе», — пояснил он.

Также он отметил, что ассоциация не имеет доступа к информации о том, какое заведение сколько раз и по какому поводу проверяли.

«По законодательству, на месте проверки могут присутствовать только должностные лица, они обязаны хранить данную информацию в тайне. Мы не участвуем в процессе, поэтому не можем определить, за что штрафуют рестораторов. Общественный контроль эту проблему бы решил», — добавил К. Сериков.