Астана. 25 июля. КазТАГ — Оксана Скибан . Более Т100 млрд на 4 года потребуется в качестве господдержки для реализации карты агропереработки в Казахстане, сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов.

«По нашим подсчетам, с учетом минимизации всех расходов, общая потребность в господдержке на реализацию карты за 4 года составит 112,1 млрд тенге», — сказал А. Мырзахметов на заседании правительства во вторник.

Ранее он сообщил, что в Казахстане разработана карта сельхозпереработки, целью которой является развитие перерабатывающего сектора АПК. В основу карты заложены 3 принципа — модернизация, кредитование и строительство новых предприятий.

По словам главы МСХ, вопросы финансирования карты являются приоритетными.

«Были рассмотрены несколько вариантов, и для уменьшения нагрузки на бюджет предлагается наиболее оптимальный вариант — это обеспечение доступности кредитов финансовых институтов… Анализ показывает, что кредитные ресурсы нужны, прежде всего, на пополнение оборотных средств. Во-вторых — на модернизацию и строительство новых предприятий», — уточнил спикер.

Как отметил министр, для решения этой задачи предлагается субсидировать процентную ставку кредитов финансовых институтов по указанным направлениям.

«Мы обсудили такой подход с ассоциацией финансистов Казахстана и банками. Они выразили готовность работать по предлагаемой схеме. Для удешевления ставки вознаграждения по кредитам на пополнение оборотных средств с учетом интересов бюджета и финансовых институтов предлагается определить размер субсидий до 4%. На это потребуется на весь период реализации карты 24,1 млрд тенге», — уточнил А. Мырзахметов.

Для второго направления — удешевление ставки кредитов на основные средства — предлагается определить размер субсидий до 10%. Для этого потребуется Т38,1 млрд.

«Кроме субсидирования ставок вознаграждения по кредитам на оборотные и основные средства потребуются около 50 млрд тенге инвестиционных субсидий на оборудование при модернизации и строительстве новых заводов», — добавил он.

Вместе с тем, по словам министра, для реализации программ субсидирования ставок вознаграждения предлагается определить единым оператором структурное подразделение нацхолдинга «КазАгро» — «КазАгроГарант», который будет координировать все вопросы взаимодействия с финансовыми институтами.

«А по инвестиционным субсидиям реализация программ будет осуществляться в рамках существующих правил, через акиматы. При необходимости будет задействован механизм региональных координационных советов для рассмотрения и обоснования проектов агропереработки», — отметил глава МСХ РК.

Он подчеркнул, что реализация карты позволит увеличить валовое производство продукции переработки с Т1,9 трлн до Т3 трлн и создать 7 тыс. рабочих мест. При этом общая сумма налоговых отчислений увеличится дополнительно на Т171 млрд.

«В случае одобрения министерство готово в установленном порядке внести изменения в госпрограмму АПК и объявить старт реализации карты агропереработки», — заключил он.