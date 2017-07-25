Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Астана. 25 июля. КазТАГ – Рустем Курманов назначен вице-министром сельского хозяйства Казахстана, сообщается на сайте МСХ РК.

«Постановлением правительства РК Курманов Рустем Жомартович назначен вице-министром сельского хозяйства РК», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства во вторник.