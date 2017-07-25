Казахстан импортирует 70% сыров, 37% сливочного масла и 35% творога

Астана. 25 июля. КазТАГ – Казахстан импортирует 70% потребляемых сыров, 37% сливочного масла и 35% творога, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«К примеру, по переработке молока действует 148 предприятий, из которых 41 требуют модернизации, также 42 небольших предприятия будут введены к 2021 году. Стоит отметить, что в настоящее время молокоперерабатывающие предприятия загружены на 60%, а к 2021 году загрузка составит 80%, за счет чего объем переработки молока увеличится до 1,6 млн тонн, а доля переработки составит 31%», — указывается в информации, опубликованной во вторник.

Как утверждают в министерстве, эти меры позволят увеличить объем производства молочных продуктов на 49%.

«Доля импорта по сырам снизится с 70% до 51%, масла сливочного — с 37% до 17%, творога — с 35% до 23%», — уточняется в тексте.

Аналогичная ситуация прослеживается по остальным приоритетным видам переработки сельхозсырья, отмечают в МСХ.

Всего в Казахстане насчитывается 1345 активных перерабатывающих предприятий. При этом определены 9 приоритетных видов переработки, которые представлены 435 предприятиями, занимающимися переработкой молока, мяса, шкур, шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля. Разработана карта размещения предприятий агропереработки, в том числе по каждой области, в разрезе районов.

«В данной карте предусмотрены максимальная дозагрузка существующих мощностей за счет обеспечения доступа к кредитам на пополнение оборотных средств, а также организации сбора сырья через сельхозкооперативы, модернизация 80 действующих перерабатывающих предприятий и строительство 79 новых», — уточняется в сообщении.

Как пояснили в МСХ,потребность в инвестициях для реализации карты переработки будет обеспечена засчет инвестиционных субсидий, а также субсидирования ставок вознаграждения покредитам на основные и оборотные средства. В случае одобрения системы мер поразвитию агропереработки – речь идет о карте агропереработки — министерствосельского хозяйства РК в установленном порядке внесет изменения в

государственную программу развития агропромышленного комплекса на 2017-2021