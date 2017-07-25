Глава компании-застройщика в Астане осужден на 8,5 лет за хищение Т1 млрд

Новости 58 0

Астана. 25 июля. КазТАГ — Сарыаркинский районный суд №2 Астаны вынес решение в отношении застройщика ЖК «Есиль ЭК», приговорив к 8,5 годам заключения директора ТОО «Номад-Строй» Александра Логвинова, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Логвинов А.С. признан виновным по ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение, растрата вверенного чужого имущества) и осужден к 8 годам 6 мес. лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права заниматься строительной деятельностью на 10 лет», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

«Логвинов А.С., являясь недобросовестным застройщиком ЖК «Есиль ЭК», похитил денежные средства 206 граждан (инвесторов) на сумму более 1 млрд тенге», — поясняется в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в ДВД Астаны «в отношении А.Логвинова и других проводится расследование по хищению денег дольщиков ЖК «Future Home Astana».

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В отношении осужденной квартирной мошенницы в Астане расследуют новые дела
  2. Крупная авария на водопроводе произошла в Астане
  3. Экс-директор футбольного клуба «Каспий» осужден за присвоение и растрату
  4. Разыскиваемый за разбойное нападение и хищение оружия задержан в Алматинской области
  5. В Алматы 3 сотрудницы страховой компании Amanat Insurance осуждены за мошенничество

Новости партнеров

Загрузка...