Глава компании-застройщика в Астане осужден на 8,5 лет за хищение Т1 млрд

Астана. 25 июля. КазТАГ — Сарыаркинский районный суд №2 Астаны вынес решение в отношении застройщика ЖК «Есиль ЭК», приговорив к 8,5 годам заключения директора ТОО «Номад-Строй» Александра Логвинова, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Логвинов А.С. признан виновным по ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение, растрата вверенного чужого имущества) и осужден к 8 годам 6 мес. лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права заниматься строительной деятельностью на 10 лет», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

«Логвинов А.С., являясь недобросовестным застройщиком ЖК «Есиль ЭК», похитил денежные средства 206 граждан (инвесторов) на сумму более 1 млрд тенге», — поясняется в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в ДВД Астаны «в отношении А.Логвинова и других проводится расследование по хищению денег дольщиков ЖК «Future Home Astana».