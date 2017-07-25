На Китай приходится 84% всех реализованных в I полугодии за рубежом автомобилей казахстанской сборки

Астана. 25 июля. КазТАГ – За январь-июнь 2017 года 84% всех реализованных за рубежом автомобилей казахстанской сборки приходится на Китай, сообщил председатель правления ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«Другим важнейшим и, можно без преувеличения сказать, беспрецедентным достижением отечественных автопроизводителей в первой половине года стало успешное расширение географии их сбыта. Впервые в истории отрасли каждый десятый реализованный автомобиль был отправлен на экспорт. И львиная доля зарубежного сбыта, а именно 84%, пришлась на поставки завода «Азия Авто» на рынок Китая», — сказал О. Алферов на пресс-конференции во вторник.

Согласно представленной информации, по итогам отчетного периода 831 автомобиль, или 10,7% отраслевого сбыта, был отправлен на экспорт в Китай, Россию, Беларусь и Таджикистан. При этом лидером экспортных поставок является бренд Lada, которому отдали предпочтение 696 зарубежных покупателей. В структуре казахстанского автоэкспорта также отмечены марки Hyundai — 69 единиц грузовой коммерческой техники, и JAC — 66 единиц.

Всего же за 6 мес. этого года в Казахстане было произведено 8768 автомобилей на общую сумму Т64,5 млрд. В частности, производство легковых автомобилей выросло в 5,3 раза, достигнув 7779 единиц, выпуск автобусной техники превысил показатель годичной давности в 4,4 раза, составив 313 единиц. В минусе сегмент грузовых автомобилей: по итогам полугодия было выпущено 487 единиц, что на 32,1% ниже прошлогоднего показателя.

По итогам июня было произведено 1818 единиц автомобилей. По словам главы союза предприятий автоотрасли Казахстана, сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 7748 единиц, что на 57,5% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 37% против 21,8% за аналогичный период минувшего года. Причем в июне этот показатель обновил исторический максимум и составил 46,9%.

По мнению О. Алферова, главной новостью истекшего полугодия является факт выхода казахстанской автомобильной промышленности из рецессии, которая продолжалась более двух лет, а если точнее – на протяжении 29 мес. Он напомнил, что основными причинами этого спада было снижение котировок основного экспортного товара казахстанской экономики, ухудшение макроэкономического фона и последующая девальвация национальной валюты.

«Добавлю, что уже сегодня, в начальной фазе выхода отрасли из кризиса, вклад автопрома в валовой внутренний продукт республики превысил прошлогоднее значение на 20% и заметно обошел такие отрасли, как фармацевтическая промышленность, легкая промышленность, табачное производство», — отметил О. Алферов.