На хадж в Мекку в 2017 г. из Казахстана отправятся около 5 тыс. человек

Астана. 25 июля. КазТАГ – На хадж в Мекку в 2017 году из Казахстана отправятся около 5 тыс. человек, говорится в сообщении центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК.

«Ежегодно в период хаджа Мекку посещают более 2,5 млн мусульман, в 2017 году из Казахстана на хадж ориентировочно поедут около 5 тыс. человек», — указывается в информации, распространенной во вторник.

Выезд казахстанских паломников, направляющихся на хадж в Королевство Саудовская Аравия, начинается в конце августа. При этом основным требованием для получения визы для выезжающих паломников является наличие действующего международного сертификата о вакцинации от менингококковой инфекции.

Как поясняется, в этом году вакцинация против менингококковой инфекции будет проводиться в 8 регионах Казахстана, где зарегистрировано наибольшее количество паломников: в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, а также в Астане и Алматы.

Специалисты научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга призывают казахстанцев соблюдать меры личной профилактики при нахождении в местах массового скопления во время хаджа. Они рекомендуют чаще мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие салфетки, а также пользоваться салфетками при кашле и чихании, избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи.

Паломникам посоветовали носить одноразовые маски в местах массового скопления людей, не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними, не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли.

Как отмечается в распространенной информации, при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу. При возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания — озноба, повышение температуры, недомогания, боли в горле и пр. — необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на хадже.

Как подчеркивается, эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции в мире остается напряженной. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 2012 года в мире было зарегистрировано 2015 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома, из которых 703 закончились летальным исходом, из них более 80% — в Саудовской Аравии.

Коронавирусная инфекция — респираторное заболевание, характеризующееся выраженной интоксикацией и поражением верхних отделов респираторного тракта (ринит с обильным серозным отделяемым, слабость, недомогание, першение в горле, сухой кашель). При тяжелом течении осложняется пневмонией с высокой летальностью.