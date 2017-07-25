Испанская компания построит в Акмолинской области круглогодичный курорт

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Испанская компания THR (International Tourism Consultants), занимающаяся разработкой международных туристских проектов, построит в Акмолинской области круглогодичный курорт, сообщает пресс-служба региональной службы коммуникаций.

«Компанией рассматривается концепция развития северной части Щучинско-Боровской курортной зоны, целью которой является создание нового круглогодичного курорта мирового уровня. Для реализации проекта выбран земельный участок площадью 233 га, расположенный в северо-западной части национального парка «Бурабай» и охватывающий побережье озер Большое Чебачье и Текеколь», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как уточняется, преимущество этого земельного участка в том, что он расположен на расстоянии 3 км от населенного пункта, имеет удобные подъездные пути, вблизи проложена высоковольтная линия электропередач. Кроме того, мелкосопочный рельеф и ландшафт береговой зоны благоприятны для развития туристического кластера.

«В настоящее время разрабатывается инвестиционный проект по строительству инженерных сетей и автодороги от населенных пунктов до участка», — отмечается в сообщении.