Только 5 объектов образования из 70-ти запланированных по госпрограмме «Нурлы жол» введены в эксплуатацию в Казахстане в этом году

Астана. 25 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . Из 70 запланированных к введению в эксплуатацию объектов образования по государственной программе «Нурлы жол» в этом году введено всего 5, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«На сегодня в эксплуатацию введены 3 школы на 1150 мест в Жамбылской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях и 2 детских сада в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях. То есть из того плана по введению объектов в эксплуатацию – 70, всего введено 5. Это порядка 8%», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства во вторник.

«В связи с этим, на наш взгляд, необходимо местным исполнительным органам взять на контроль и обеспечить введение в эксплуатацию всех 70 запланированных объектов», — добавил он.

Глава ведомства сообщил, что в рамках программы «Нурлы жол» в текущем году из средств Нацфонда предусмотрено Т71,7 млрд на строительство 109 объектов образования, из них 53 – переходящих объектов и 56 – новых.

«До конца года планируется введение 70 новых объектов. По состоянию на 1 июля в местные бюджеты перечислено 30,4 млрд тенге и освоены в полном объеме», — заключил министр.