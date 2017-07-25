Личности участников драки со стрельбой в клубе в Алматы устанавливают полицейские

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Личности участников драки со стрельбой в алматинском клубе устанавливают полицейские, сообщили в пресс-службе городского ДВД.

«22 июля в 4 утра в дежурную часть УВД Алмалинского района поступило сообщение о том, что на летней террасе одного из увеселительных заведений, расположенных по улице Желтоксан, драка, слышны выстрелы», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 (хулиганство) УК РК.

«Параллельно сотрудники оперативных подразделений полиции устанавливают личности активных участников драки, в дальнейшем с привлечением к ответственности, согласно законодательству», — отметили полицейские.

Как утверждают ДВД, в результате этого инцидента никто не пострадал, поскольку за медицинской помощью и с заявлением в полицию по этому факту никто не обращался.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла гильзы от газотравматического оружия, принадлежность и происхождение которого в настоящее время устанавливается специалистами баллистической экспертизы.