В АО «НК «ҚТЖ» ведутся летние путевые работы

25 июля 2017 года, г. Астана

Около 68 км железнодорожного полотна отремонтировано капитальным и свыше 47 км средним ремонтом в ходе летних путевых работ.

Ремонтом охвачены участки железных дорог в границах региональных отделений магистральной сети Алматы, Актобе, Атырау, Кокшетау, Костанай, Кызылорды, Павлодар, Караганда, Семей.

Кроме того, текущее содержание и ремонт около 4,5 тысяч км пути выполнен комплексами путевых машин.

Из них комплексами «Duomatic» выполнены работы в объеме более 2100 км, проведена рихтовка около 570 км пути, машинами «Atlas» выполнена шлифовка свыше1400 км рельс, также осуществлена очистка щебня около 170 км пути, произведена сплошная замена рельсовой колеи в объеме около 200 км.

«Летний период – самый сложный сезон для путейцев, на который традиционно планируется большое количество работ по путевому хозяйству. Несмотря на аномальную жару первой половины лета и обрушившиеся за ними дожди, наши работники выполняют задачу по содержанию железнодорожного пути в исправном состоянии, чтобы по стальной магистрали бесперебойно и без отклонений от графика могли следовать поезда», — отметил директор Департамента пути и сооружений АО «НК «ҚТЖ» Амангос Баймагамбетов.

Помимо ремонта верхнего строения пути в летнем сезоне также запланировано выполнение работ по текущему ремонту искусственных сооружений на 77 объектах. На сегодняшний день работниками компании «Мостоотряд-1» выполнены работы на 34 объектах, работы ведутся на 3.

В целом, в АО «НК «ҚТЖ» планируется отремонтировать более 77 км при среднем и более 317 км при капитальном ремонте железнодорожного пути.

Для оснащения региональных филиалов путевого хозяйства Компании в текущем году закуплено более 4,5 тысяч единиц средств малой механизации.

Модернизация железнодорожного пути направлена на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов.

Пресс-служба АО НК «Қазақстан темір жолы»