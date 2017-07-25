Назначен Костанайский транспортный прокурор

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Астана. 25 июля. КазТАГ – Асет Тулегенов назначен Костанайским транспортным прокурором, сообщила пресс-служба главной транспортной прокуратуры РК.

«Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 13 июля 2017 года советник юстиции Тулегенов Асет Маратович назначен на должность Костанайского транспортного прокурора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры во вторник.

При этом отмечается, что сегодня первый заместитель главного транспортного прокурора РК Алпысбай Турсынбеков в присутствии представителей государственных учреждений, правоохранительных органов и руководителей предприятий транспортного региона представил нового руководителя.

А.Тулегенов в разные годы занимал должности старшего прокурора прокуратуры Западно-Казахстанской области, старшего прокурора управления департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам генеральной прокуратуры РК, Семейского транспортного прокурора.

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