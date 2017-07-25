Мясоперерабатывающий комплекс отправит из ЗКО на экспорт в Иран 1,5 тыс. тонн ягнятины

Уральск. 25 июля. КазТАГ — Мясоперерабатывающий комплекс «БатысМаркаЛамб» из Западно-Казахстанской области отправит в Иран 1,5 тыс. тонн охлажденной ягнятины, передает корреспондент КазТАГ.

Как стало известно на встрече главы региона Алтая Кульгинова с представителями компании, первую партию — 18 тонн мяса — комплекс уже отправил. Покупателем является крупнейшая мясоперерабатывающая компания Ирана.

«Данное соглашение о сотрудничестве было оговорено во время прошлогоднего визита нашей делегации в Иран. Как известно, после визита Нурсултана Назарбаева в Иран между странами сложились очень хорошие взаимоотношения. И как результат этой плодотворной работы – данный проект, который дает большие возможности нашим крестьянским хозяйствам», — подчеркнул А. Кульгинов.