Подозреваемый в ножевом ранении своей родственницы 17-летний парень найден мертвым в горах Алматы

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Алматы. 25 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Подозреваемый в нанесении ножевого ранения женщине 17-летний парень найден мертвым в горах Алматы, сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

«Данное лицо подозревалось в нанесении ножевого ранения одной из своих близких родственниц. Это преступление имело место 23 июля в 2 часа ночи в Медеуском районе Алматы. В результате этого была похищена значительная сумма денег», — сказала С. Азирбек во вторник.

По ее словам, проводится досудебное расследование.

Тело парня было обнаружено спасателями около 9 утра.

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