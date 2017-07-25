Страны СНГ планируют обмениваться списками террористов

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Страны СНГ планируют обмениваться списками лиц, причастных к террористической деятельности, и создавать общие базы, сообщает КирТАГ.

«Серьезные шаги сделаны в рамках международного сотрудничества по борьбе с терроризмом. Мы предусмотрели, что государства могут признавать списки террористов, чтобы на пространстве СНГ мы могли объединить усилия в целях борьбы с этим видом преступлений, то есть будут объединенные списки», — цитирует агентство заведующего организационно-правовым отделом государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызстана Чынгыза Кененбаева.

Как уточняется, 25-26 июля в Минске проходит заседание экспертной группы по согласованию проекта договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как пояснил Ч.Кененбаев журналистам, признание списков будет осуществляться путем заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений. По его словам, Кыргызстан и Россия уже обмениваются такой информацией.

Кроме того, в проекте договора существенно усовершенствован понятийный аппарат, предусмотрены меры по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, мероприятия по сотрудничеству в сфере конфискации незаконно выведенного за пределы той или иной страны имущества и возвращения его назад.

Отмечается, что принятие этого документа позволит привести договорную базу стран СНГ в соответствие с изменившимися международными универсальными стандартами по противодействию финансированию терроризма.

«Если экспертное заседание одобрит проект договора, то планируется в ноябре его подписание в рамках совета глав правительств», — заключил Ч.Кененбаев.