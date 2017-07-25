Обжалования действий органов госдоходов превысили половину всех обращений инвесторов в ВС РК в I полугодии

Астана. 25 июля. КазТАГ – Более половины поступивших в январе-июне 2017 года в Верховный суд (ВС) РК заявлений по инвестиционным спорам касаются обжалования действий государственных доходов, сообщила председатель специализированной судебной коллегии ВС РК Айгуль Кыдырбаева.

«Для рассмотрения в апелляционном порядке в Верховный суд поступило 30 заявлений (по инвестиционным спорам в I полугодии этого года — КазТАГ), из них рассмотрено 26. И анализ рассмотренных заявлений позволяет сделать вывод, что в основном это дела об оспаривании действий, бездействий и решений должностных лиц и уполномоченных государственных органов в области экологии, энергетики, индустриального развития, промышленной безопасности, естественных монополий и защите конкуренции», — сказал А. Кыдырбаева на пресс-конференции во вторник.

«Следует отметить, что более 50% заявлений поступило именно об обжаловании действий органов госдоходов», — подчеркнула она.

Всего же, по словам главы специализированной судебной коллегии, за прошедший период в Верховном суде и в суде города Астаны, по правилам суда первой инстанции, находилось 68 заявлений по инвестиционным спорам.

«Из них 69% заявлений было рассмотрено с вынесением решения и по 30% решение было вынесено в пользу инвестора», — отметила А. Кыдырбаева.

Она сообщила, что по итогам выявленных проблемных вопросов в ходе рассмотрения дел были внесены предложения о корректировке норм Гражданского процессуального кодекса РК в части сроков подготовки рассмотрения дел, уточнения, кто именно может обратиться в качестве инвестора в суд Астаны по иным спорам, связанным с инвестиционной деятельностью.