Производство золота в Polymetal International выросло на 7% в I полугодии

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Производство золота в Polymetal International Plc. (Полиметалл) выросло на 7% в I полугодии, до 558 тыс. унций золотого эквивалента, следует из сообщения компании.

«В I полугодии 2017 года производство составило 558 тыс. унций золотого эквивалента, что на 7% выше в сравнении год к году», — говорится в распространенном сообщении.

«Во II квартале 2017 года «Полиметалл» произвел 278 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается в информации.

По данным компании, квартальное производство золота составило 190 тыс. унций, что на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство серебра снизилось на 6%, до 6,6 млн унций.

«На Варваринском (месторождении в Костанайской области – КазТАГ) квартальное производство золота выросло на 36% по сравнению с прошлым годом, в то время как производство золота за I полугодие 2017 выросло на 70% в сравнении год к году за счет роста объемов переработки и улучшения содержаний на участке цианирования, что стало возможным благодаря быстрому росту объемов железнодорожной перевозки руды с Комаровского (месторождения в Костанайской области – КазТАГ)», — указано в информации.

Как поясняется, на фоне успешной оптимизации логистики перевозки руды с Комаровского, компания «приняла решение о перераспределении объемов добычи и переработки между месторождениями Комаровское и Варваринское в пользу первого». «Руда с Варваринского была частично заменена переработкой руды с исторических складов Комаровского», — уточняется в информации.

Как сообщается, по результатам обширного заверочного и законтурного бурения на Комаровском и обновленной сметы затрат, основанной на фактических результатах эксплуатации, будет проведена переоценка минеральных ресурсов и рудных запасов месторождения. Компания планирует завершить обновленную оценку в IV квартале 2017 года.

«В течение отчетного периода Варваринское перерабатывало на давальческих условиях упорную руду, которую «Полиметалл» закупил в России. Полученный золотой концентрат будет отправлен для дальнейшей переработки на Амурский ГМК. Производство золота из концентрата будет учтено, когда на Амурском ГМК из него получат золото в Доре», — указано в сообщении.

Также сообщается, что во II квартале объем выемки вскрыши на месторождении Кызыл в Восточно-Казахстанской области вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом — до 12 749 тыс. тонн. Добычные работы идут в соответствии с графиком, а получение первой руды запланировано на март 2018 года.

Производство первого концентрата на Кызыле начнется, как и запланировано, в III квартале 2018 года, уточнили в компании.

Горнодобывающая Polymetal International Plc. производит золото, серебро и медь. Владеет рядом проектов геологоразведки и разработки месторождений в России, Казахстане и Армении.