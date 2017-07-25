Погода без осадков сохранится во вторник на западе и юге Казахстана

Астана. 25 июля. КазТАГ – Погода без осадков сохранится во вторник на западе, юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, +27+29.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +35+37.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град, +24+29, +22+27, +25+30 и +25+30 соответственно; в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях также возможен шквал.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях также ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, +28+33 и +27+32 соответственно.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясная погода без осадков, температура воздуха днем +30+35, +37+42 и +37+42 соответственно; в Жамбылской и Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. На территории Алматинской области также сохраняется ясная погода без осадков, +34+39.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди с грозами, +32+37. В Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях осадков не ожидается, +31+36, +25+30 и +25+30 соответственно; местами в Западно-Казахстанской области возможно усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Алматинской области, в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, местами в Карагандинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки в связи с повышенным температурным фоном на отдельных горных реках Алматинской области ожидается увеличение водности. На юге и востоке республики будут наблюдаться колебания водности.