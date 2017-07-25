Эффективность московских методов потрясла американских стратегов, многие из которых пришли к выводу о том, что они до сих пор ни с кем иным, кроме недружественных мятежников иракского, афганского и ливийского типа, и не сталкивались вообще

Издание Rand Daily Mail опубликовало статью под названием «PETER APPS: Russia and Europe — the military scenarios» — «Питер Эппс: Россия и Европа – военные сценарии».

В предисловии к ней говорится так: «В случае вторжения план для войск – состоящих в основном из призывников — многих из европейских стран сводится к отступлению в леса и совершению оттуда нападений на российских военных».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Главным приоритетом НАТО является защита наиболее уязвимых североевропейских и восточноевропейских стран, в частности прибалтийских государств Эстонии, Латвии и Литвы — когда-то находившихся в составе Советского Союза, а теперь являющихся членами западного альянса.

Этим летом НАТО провело в Северной Атлантике противолодочные и электронные боевые учения, основанные на новейших методах; действующие в районе Балтики разведывательные самолеты альянса практически ежедневно совершают полеты над ее акваторией. А еще блок провел ряд других военных учений на обширном пространстве от Черного моря до Арктики.

Осуществленная Москвой быстрая, практически бескровная аннексия украинского русскоязычного Крымского региона привлекла внимание Европы. А смертоносная война в Донбассе на востоке Украины, где поддерживаемые российской стороной сепаратисты объявили создание Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году, тем более не оставляет ее равнодушной.

Результаты для местных жителей оказались катастрофическими. По оценкам Организации Объединенных Наций, более 2700 гражданских лиц числятся среди порядка 10 000 человек, убитых с апреля 2014 года. Свыше 1,6 миллиона человек покинули свои дома в зоне конфликта.

Когда началась война на Украине, армия этой страны использовала американского типа военные методы, отработанные в ходе подавления относительно простых мятежей в Ираке и Афганистане. Эта тактика привела к пагубным последствиям, особенно по отношению к бронетехнике. Российские артиллерийские батареи использовали беспилотные летательные аппараты и другое продвинутое оборудование для слежения с тем, чтобы нанести сокрушительный урон противнику.

Российские кибернетические атаки и электронные помехи также отключили оборудование, поставляемое Западом, в том числе те беспилотные летательные аппараты, которые Вашингтон рассматривал как новейшие разработки.

Эффективность московских методов потрясла американских стратегов, многие из которых пришли к выводу о том, что они до сих пор ни с кем иным, кроме недружественных мятежников иракского, афганского и ливийского типа, и не сталкивались вообще.

Теперь для западных военных задача состоит в том, чтобы изобрести эффективные методы противодействия акциям России в Европе и одновременно делать ставку на уроки, извлеченные из успеха поддерживаемой США военной кампании в Ираке при освобождении Мосула, а также из опыта ведения наступательных действий против боевиков в Сирии, Сомали и Нигерии.

Это, в свою очередь, приводит к возникновению напряженности при распределении ресурсов. В прошлую среду высшее военное должностное лицо Франции подало в отставку, сославшись на недовольство сокращением оборонных расходов. Военные США и других стран НАТО продолжают сталкиваться с неуклюжим актом балансирования между расходами на такую становящуюся все более дорогой высококлассную технику, как ударный истребитель F-35, и деньгами для персонала и на его подготовку».

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