Разыскиваемый за разбойное нападение и хищение оружия задержан в Алматинской области

Т алдыкорган. 25 июля. КазТАГ – Полицией Алматинской области задержан мужчина, разыскиваемый за разбойное нападение на дом предпринимателя осенью прошлого года, сообщает корреспондент агентства.

«24 июля сотрудниками Раимбекского РОВД в рамках операции «Розыск», проводимой в регионе с 24 по 26 июля, задержан 26-летний житель г.Шу Жамбылской области, подозреваемый в разбое и хищении оружия», — сообщили в пресс-службе ДВД области.

По данным ведомства, в октябре 2016 года подозреваемый с применением оружия в группе лиц совершил разбойное нападение на семью предпринимателя из села Нарынкол, у которой были похищены ювелирные изделия, огнестрельное оружие и наличность на общую сумму около Т4 млн.

«Сейчас задержанный мужчина помещен под стражу. Уголовное расследование в отношении задержанного продолжается по ст.192 ч.3 (разбой), ст.291 ч.3 (хищение либо вымогательство оружия) УК РК», — сообщили в ДВД.