Все шестеро пропавших в Египте казахстанцев учились в одном университете

Астана. 25 июля. КазТАГ – Все шестеро пропавших в Египте казахстанцев учились в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«По имеющимся у нас данным, двое магистрантов университета имени Абылай хана 11 июля прибыли в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов. Они проживали в одной квартире с еще четырьмя казахстанскими студентами, которые также обучались в этом учебном заведении. 20 июля с ними связь была прервана, они перестали выходить на контакт со своими близкими», — рассказал А.Жайнаков в кулуарах правительства во вторник.

«С этого момента дипломаты приступили к поиску. Были проведены соответствующие мероприятия в рамках компетенции нашего консула. Посольство Казахстана направило ноту в МИД Египта с просьбой оказать содействие в установлении настоящего местоположения наших граждан», — добавил он.

А.Жайнаков также сообщил, что признаков нетрадиционного вероисповедания у пропавших казахстанцев не замечено.

«Мне известно, что они проходили (курсы – КазТАГ) в учебном заведении под названием «Нил». По сведениям нашего посольства, в их поведении не было замечено признаков нетрадиционного вероисповедания», — указал он.

Возраст пропавших казахстанцев – 22-24 года.