«Касым-Жомарт Токаев является наиболее оптимальной фигурой в качестве транзитного президента». «Я же говорил – с дальнейшим обеднением населения политика к нам вернется». «Казахская молодежь: что ждет ровесников независимости?»

Сетевой Казахстан. 25 июля 2017г

IA — CENTR . RU . «Дебаты экономиста и министра: на повестке социалка, в подтексте – политика» — Пожалуй, здесь важен сам прецедент публичных незапротоколированных дебатов как части открытого политического процесса. Политическое значение состоявшихся дебатов отметил политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат ШИБУТОВ, написавший в своем аккаунте по поводу спарринга БИРТАНОВА с ОШАКБАЕВЫМ: «Я же говорил – с дальнейшим обеднением населения политика к нам вернется».

«Султангалиев о прогнозах на осень: В целях профилактики Акорда урезает материальные ресурсы групп влияния» — Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — На мой взгляд, именно Касым-Жомарт ТОКАЕВ является наиболее оптимальной фигурой в качестве транзитного президента – интеллектуал с огромным опытом работы в различных государственных сферах, не замешанный в коррупционных скандалах, не амбициозный и абсолютно лояльный по отношению к действующему главе государства. Как говорится: «Власть надо вручать тому, кто к ней не стремится».

CARAVAN . KZ . «Талгат Абдижаппаров: Средний класс – это состояние души, это общественная нагрузка» — «КАРАВАН» начинает цикл интервью, посвященных модернизации общественного сознания, основные постулаты которой изложены в одноименной апрельской статье главы государства. Сегодня на наши вопросы отвечает заместитель председателя совета по устойчивому развитию Астаны и астанинской агломерации, глава ОФ “Мировой центр сохранения кочевой культуры “Атилла” Талгат АБДИЖАППАРОВ — Необходимо делать все, чтобы молодежь не маргинализировалась и в люмпенов не превращалась.

«Что будет с казахстанскими аулами через 30-50 лет» — Прогнозы разные – от камбэков трудовых ресурсов до упадка сельского хозяйства. И почему в будущем реализовать себя в селе будет проще? По мнению наших экспертов, главное условие будущего – села не должны развиваться в отрыве от городов. Необходимо создать между ними прочный мост.

«Перекинется ли мода на казахский язык из жизни виртуальной в реальную, рассказали эксперты» — Социальные сети захлестнула мода на казахский язык, все больше русскоязычных пользователей размещают посты қазақша. И получают за это шквал лайков. Перекинется ли новый тренд из жизни виртуальной в реальную? И как можно выучить язык быстро, об этом мы спросили у “новых казахов” – так их любя называют носители языка.

FORBES . KZ . «Школы радикалов: как религиозный экстремизм угрожает казахстанцам» — В исследовательских кругах дебаты идут в основном вокруг двух тезисов. Одни считают, что происходящее является следствием идейной радикализации ислама, то есть развития в нем фундаменталистских нетрадиционных течений, и приверженность салафизму – первый этап на пути к джихадизму. Приверженцы другого тезиса исходят из поколенческого фактора. По сути, основной вопрос сегодня: это радикализация ислама или исламизация радикалов? От ответа на него зависят и способы борьбы.

365 INFO . KZ . «Казахская молодежь: что ждет ровесников независимости?» — По мнению специалистов, сегодня в Казахстане сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, налицо потребность общества в возрождении «этноказахской идентичности», а с другой — определен курс на идентичность общегражданскую. Одновременно среди молодежи растет влияние религии. Последствия всех процессов эксперты не берутся предсказывать точно: все может закончиться как вполне мирной «взаимной аккультурацией» (влияние и адаптация — прим. авт.) в оптимистичном варианте, так и изоляцией этнических и социальных групп (в первую очередь молодежи) и дальнейшими конфликтами — в негативном.

«Карагандинская область – рассадник проблем, в котором аппарат акиму не подмога» — Ерлану КОШАНОВУ достался регион, у которого уже есть постоянный «смотрящий». Область шахтеров и забастовок, центр металлургической промышленности и непрекращающегося передела сфер влияния. Караганда богата всем – и деньгами, и проблемами. Новые вызовы руководству региона брошены радикальными экстремистами, обосновавшимися в небольших городах с парой-тройкой градообразующих предприятий. И вдруг руководить им приходит человек практически без опыта региональной работы. Зачем и что из этого выйдет? Об этом и многом другом в третьем цикле статей об акимах Казахстана рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

TIME . KZ . «Не можешь предотвратить бардак — возглавь его!» — Переформатировать все кооперативы собственников квартир по принципу “один дом — один КСК — один счет в банке”, обучать каждого представителя совета дома навыкам управления, создать единый интернет-портал о коммунальной сфере, который станет частью “электронного правительства”, передавать злостных неплательщиков за комуслуги коллекторам — эти и другие положения вошли в пока еще рабочий проект концепции развития жилкомхоза страны, которая предполагает принятие нового закона о жилищных отношениях.

«Добро пожаловать! или Инвалидам вход недоступен» — Может ли в нашей стране человек на инвалидной коляске попасть в храм Фемиды? Ответ на этот вопрос ищут участники совместного проекта Верховного суда (ВС) республики и общественного объединения “Гильдия судебных репортеров” по развитию доступности правосудия для лиц с ограниченными возможностями. Ни для кого не секрет, что городская инфраструктура в Казахстане до сих пор не приспособлена для людей с особыми потребностями.

«Планшет — лучше для жолпола нет» — Столичные гаишники за неделю так наловчились оформлять штрафы на планшетах — словно семечки щелкают. Три с половиной минуты — и протокол готов! Программа на гаджете настолько проста, что с нею наверняка сможет справиться продвинутый школьник средних классов.

KAPITAL . KZ . «Какие золотые слитки покупают казахстанцы?» — С момента запуска продаж в Народном банке, а именно с 1 июня, он реализовал 241 слиток разного номинала. Наиболее популярными оказались слитки номиналом 10 грамм. Если рассматривать структуру продаж слитков, то 42,4% продаж приходится на 10-граммовые слитки, 20,7% — на 20-граммовые, 12,4% — на 50-граммовые, 24,5% — на 100-граммовые.

INFORMBURO . KZ . Сергей СМИРНОВ – «Добыча нефти растёт, проблемы остаются» — На фоне роста нефтедобычи продолжается сокращение инвестиций в нефтегазовый сектор Казахстана, что говорит о неустойчивости отрасли в целом… Таким образом, нефтедобыче требуются и новые формы повышения корпоративной эффективности, и более кардинальные меры поддержки, чем оказываются ныне Правительством.

EXCLUSIVE . KZ . «Банки вынуждены начать кредитовать бизнес» — Банки снизили ставки вознаграждения по займам за год на 3,2% для тенговых кредитов, и на 1,8 — для валютных. Но токсичные активы продолжают расти.

AZATTYQ . ORG . «Пальцем в небо» — На фоне погодных аномалий последних месяцев метеослужба Казахстана объясняет невозможность детального прогноза погоды устаревшим оборудованием и нехваткой кадрового ресурса.

««Игра престолов» по-казахски» — Алматинский предприниматель Кобланды ЖАНАБЕКУЛЫ создал настольную игру «Казахское ханство».

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