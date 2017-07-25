В Актобе из-за неприятного запаха в городе проверят промышленные предприятия

Актобе. 25 июля. КазТАГ – В Актобе экологи проверят промышленные предприятия, являющиеся источниками неприятного запаха в городе, сообщил заместитель акима Актюбинской области Кайрат Бекенов.

Выездное совещание по вопросам состояния атмосферного воздуха в Актобе прошло на новой канализационной сливной станции в районе пос. Кирпичный.

По данным руководителя областного департамента экологии Жаксыгали Иманкулова, в последние дни в Актобе наблюдается значительное превышение допустимых норм сероводорода в атмосферном воздухе и, как следствие, появление неприятного запаха. Это связано с резким повышением температуры, считают в ведомстве.

«В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 30-33 градусов, а ночью падает до 18-20 градусов. Из-за таких колебаний температуры в ночное время резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами», — сообщил Ж. Иманкулов.

По его словам, в городе насчитывается более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализационные сети. Большая часть выбросов приходится на 50 крупных компаний. По некоторым из них зафиксировано превышение допустимых концентраций вредных веществ в несколько раз.

К. Бекенов поручил департаменту экологии провести внеплановые проверки предприятий на предмет соблюдения экологических норм. Нарушители будут привлечены к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности, предупредил он. Первые результаты проверок будут озвучены в течение 2-х недель.

Кроме того, акимату города и департаменту экологии поручено проводить ежедневный мониторинг состояния атмосферного воздуха и при необходимости принимать жесткие меры к тем, кто не соблюдает экологические нормы.

Отметим, в рамках комплекса мер по улучшению экологической ситуации в Актобе строятся 3 канализационные сливные станции. Одна такая станция одномоментно может принять 5 ассенизаторских автомашин. Здесь нечистоты будут разбавлены технической водой и далее перекачаны в центральную канализационную систему. На эти цели выделено свыше Т300 млн.