Ракета с кораблем «Союз МС-05» допущена к установке на старте в Байконуре

Байконур. 25 июля. КазТАГ – Госкомиссия утвердила решение о вывозе ракеты «Союз ФГ» с кораблем «Союз МС-05» на стартовый комплекс Байконура, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Сегодня вечером состоялось заседание технического руководства и государственной комиссии, на котором было выдано заключение о готовности ракетно-космического комплекса в составе транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» и ракеты-носителя (РН) «Союз-ФГ» к вывозу и установке на стартовой площадке», — сообщил корреспонденту агентства источник на космодроме.

Также во вторник в течение дня была завершена общая сборка ракетно-космического комплекса. Головной блок с кораблем был пристыкован к третьей ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе. Вывоз РН «Союз ФГ» с ТПК «Союз МС-05» из монтажно-испытательного корпуса и ее установка в вертикальное положение на стартовом комплексе космодрома Байконур запланированы на утро 26 июля.

Напомним, экипажи 52/53 длительной экспедиции на МКС прилетели на космодром 16 июля. Космонавты проводят на Байконуре предстартовую подготовку и тренировки к пилотируемому запуску.

Старт ТПК «Союз МС-05» с 52/53 длительной экспедицией на МКС запланирован на 28 июля в 21.41 по времени Астаны.

В основной экипаж входят: космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндолф Брезник (США), астронавт ЕКА Паоло Несполи (Италия). Их дублерами являются: космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавт НАСА Марк Ванде Хай (США) и астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи (Япония).