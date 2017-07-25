В Египте продолжаются поиски шестерых пропавших казахстанцев

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Алматы. 25 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Египте продолжаются поиски шестерых пропавших казахстанцев, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Новых данных нет, поиски продолжаются. Шестеро граждан Казахстана не выходят на связь», — сказал А. Жайнаков во вторник.

Как сообщали СМИ, брат одного из пропавших Айбол Исабек написал на своей странице в Facebook, что мололые люди вылетели из Алматы в Египет 11 июля. 20 июля они перестали выходить на связь.

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