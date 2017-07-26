Астана. 26 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Более 500 классов в казахстанских школах с 1 сентября перейдут на обучение на английском языке, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Уже с 1 сентября более 500 классов добровольно перейдут на преподавание на английском языке. Участие в таком эксперименте учащиеся приняли добровольно, с письменного согласия родителей. В течение года мы будем отслеживать детей, родителей, а также учителей школ. По результатам этих данных в следующем году у нас произойдет обсуждение с преподавательским и родительским сообществом, где мы примем окончательный график перехода на преподавание уже на 3 языках в старших школах по предметно», — сказал Е.Сагадиев в ходе пресс-конференции в среду.

Также, по его словам, в этом году около 12 тыс. учителей записались на курсы английского языка, из них 4 тыс. уже проходят обучение, остальные начнут с сентября.

«Курсы есть разные: с переездом и без переезда. Со сроком 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, и самые серьезные курсы – на 10 месяцев с выездом. При этом сохраняется рабочее место и заработная плата, выплачивается преподавателю стипендия, дорожные затраты, командировочные. И по возвращению если он (педагог – КазТАГ) переходит в категорию «Преподаватель на английском языке», предусмотрено повышение зарплаты», — уточнил министр.